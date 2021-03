Araceli González.

Araceli González está atravesando uno de los momentos más tristes de su vida. Su tío Richi, hermano de su mamá, y quien participó activamente de su crianza falleció tras pasar varios días internado a causa del coronavirus.

"Les presento mi familia. ¡Hemos compartido, disfrutado y peleado! ¡Acá hay mucha historia! ¡Muchos logros vividos! Pero hoy estamos nuevamente aduelando. Esta foto marca un viaje y una alegría inmensa... ¡Despedí a mi tío, pero no es mi tío! Despedí a mi papá", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una postal familiar.

"Nos dieron protección, cuidado, valores y dignidad. Nos enseñaron a volar, a respetarnos y a defender nuestros derechos. ¡Lo vivido fue hermoso! Les pude dar una calidad de vida que ambos merecían", dijo en referencia a la dedicación de su tío y su madre. Y concluyó: "Te voy a extrañar tanto, y sabes que es así. Este viaje fue tu regalo a los 50. ¡Quisiste conocer Hawái y ahí estuviste! Y me quedo con las risas, los abrazos. Tu presencia y tu presente siempre en cada momento de mi vida!!! Esta foto nos representa. Hasta siempre, nos volveremos a ver. ¡Te amo!".

Noticias relacionadas

Mientras que Florencia Torrente posteó la misma imagen y le dedicó sentidas palabras a su tío abuelo. "Así te recordaré siempre, en cada risa, en cada tano que me cruce y cada puteada que escuche... Cada fuente que vea (amaba sacarse fotos con fuente ), cada vez que me suba al auto y cada vez que escuche A mi manera. Te amo con locura loco hermoso, voy a extrañar tus canelones... Por suerte, tengo la receta así que pienso hacerte honor todos los domingos que pueda. Y el día que tenga hijos, les voy a contar sobre el loco lindo tío Puchi y sus andanzas... Te amo y te voy a extrañar, pero se que estás feliz porque ahora estás mejor acompañado. Los amo", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Araceli Gonzalez (@araceligonzalez67)

El último fin de semana, "Ara" reapareció en sus redes luego de estar varios días ausentes por su cuadro de covid-19 y compartió su preocupación por la salud de sus familiares. “Después de mucho tiempo, vuelvo a aparecer en las redes. De verdad, la pasé muy mal. Es un virus que no se lo deseo a nadie. Y los que lo pasaron por su cuerpo saben, perfectamente, lo que se siente", manifestó. Y detalló cómo era el estado de salud de Richi y de Vito, uno de sus sobrinos: “Hoy estamos con un panorama bastante difícil, porque tenemos a mi tío internado, que es como mi papá. Es la persona que estuvo siempre al lado de mi mamá para contenerla y para ayudarla en mi crianza, junto con mis abuelos. Y está inducido a coma. Estamos recibiendo partes diarios. También tengo un sobrinito chiquito que lo amamos. No hay que pensar que a los niños no les pega como nos pega a nosotros. Por favor, no subestimemos más este virus. Vito está con mucha fiebre, hace siete u ocho días internado con su mamá, que terminó de cumplir su COVID junto con su hijo dentro de la clínica”.