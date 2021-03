Cormillot y su esposa.

El jueves 11, el doctor Alberto Cormillot (82) visitó el piso de "Es por ahí", el magazine que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño y habló de sus ganas de volver a ser papá. “Si viene será bienvenido. Eso sí, debería ser cuanto antes", dijo el reconocido nutricionista que a fines de 2019 se casó su su colega Estefanía Pasquini (34). "Estefanía es joven, ella está muy entusiasmada con el que sería su primer hijo y yo también. Está hablado, no es una sorpresa”, agregó en referencia a su esposa. Y solo unas horas más tarde confirmó que efectivamente están esperando un bebé.

“La idea era confirmarlo a los tres meses y ayer Guillermo Andino me preguntó si había planes y no pude decir que no y la semana que viene contarlo”, reveló en el programa de radio que integra y aseguró que tanto él como Estefanía están muy felices con la noticia. Cormillot ya es padre de Adrián y Reneé, fruto de su relación con Monika Arborgast -con quien tuvo una excelente relación hasta su muerte, en 2017- y es abuelo de Emma y las mellizas Zoe y Abril.

El doctor y Pasquini se conocieron en 2012, cuando ella entró a trabajar a su clínica. La relación era estrictamente profesional, pero a mediados de 2018 surgió el amor. Los 49 años de diferencia entre ellos jamás fue un impedimento para disfrutar de su relación y en diciembre de 2019 sellaron su amor con una emotiva ceremonia de la que participaron sus familiares y amigos más cercanos. "Nunca faltan las personas que dicen ‘ella lo quiere por plata’, ‘él es un viejo verde’. Ella no es de los medios, y por más que yo trabaje hace 50 años y tenga más experiencia, sabemos que hay cosas que nos hacen pelota”, manifestó Cormillot en una entrevista.

Y agregó: “No permito el concepto del ‘viejísimo’. Pienso así desde antes de comenzar esta relación”. Además, en la mesa de Mirtha Legrand habló de la reacción de su familia ante su unión con Estefanía. "Mi nieta dijo: 'No me imagino al abuelo en otro tipo de relación'. Y mi hija al principio se resistía, pero terminó colaborando con los souvenirs", contó.

Ahora, con la nueva dinámica familiar, el líder de "Cuestión de peso" explicó cómo se organizarán con su esposa. “Hicimos varios acuerdos. Yo me despierto a las 3.45, así que de noche no puedo levantarme. Lo que estoy pensando es en qué lugar de la casa voy a poner un sofá cama”, declaró. Y cerró: “También hicimos un acuerdo respecto a pañales y a tareas hogareñas y muy posiblemente no sea tan colaborador”.