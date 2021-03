Everton de La Plata, Foto Gentileza @pasealaligaok

La Ciudad de las Diagonales se olvidó de Lobos y Leones para unirse detrás de un proyecto que ilusiona a todos: la historia de Everton de La Plata y el sueño de llegar a la Primera D.

La AFA aprobó la inclusión de cuatro nuevos clubes afiliados y allí comenzó el sueño del club platense así como también de otra treintena de instituciones.

Marcelo Fortes, presidente del club, habló en exclusiva con Diario 26 acerca del proyecto y las sensaciones a días de una definición que podría cambiar para siempre el rumbo de un club con más de 100 años de historia.

“Para Everton sería muy importante poder llegar a la Primera D. Se ha revolucionado la ciudad y el club, y la verdad que apostamos fuerte a tener la posibilidad de jugar el torneo en base a un proyecto que tiene muchos años. Venimos trabajando en infraestructura para que, cuando nos llegue el momento, poder participar de una manera relajada y tranquila”, inició el titular del club que hizo de su proyecto, una cuestión ciudadana.

Como el mismo Fortes explica, las obras son el trabajo más importante que deja un dirigente. Ante esto, Everton posee unas instalaciones que podrían ser la envidia de muchos clubes que militan en el Ascenso de nuestro fútbol: “Tenemos cinco canchas de 11, dos de 7 y una cancha de sintético donde competimos en los Torneos Metropolitanos de Hockey y donde entrena el fútbol los días de lluvia. Esta cancha la inauguramos antes de la pandemia y, previo a eso, cuando llovía, había que alquilar canchas de fútbol 5 para entrenar. Hoy Everton tiene otra realidad: hay un gimnasio para los mayores y otro para los juveniles. También estamos terminando una obra importante que tiene que ver con los vestuarios de la cancha de sintético, mientras que en la planta alta, vamos a hacer los dormis, para que el día de mañana se pueda utilizar para concentraciones, ya sea para nosotros o para alquilarlo a otros equipos”.

Personalidades de Gimnasia y Estudiantes se sumaron a la campaña del tercer equipo de La Plata y dieron una visibilidad y un respaldo muy importante: “Los mensajes fueron un mimo para nosotros. Son todas personas que, de una forma u otra, tienen relación con el club. Con Pedro Troglio tenemos una relación desde las veces que ha venido a jugar al predio, la Brujita Verón es una persona muy importante en la ciudad y, cuando ha jugado en Brandsen, ha jugado contra nosotros y fue el único partido que perdió. Su hijo Deian también tiene un vínculo con el club y hasta ha participado de fiestas en el predio. Además, alimentamos las inferiores de Estudiantes y hay dos jugadores con pasado en Everton en el actual plantel de Gimnasia, como son Bruno Palazzo y Sebastián Cuchimano. Mariano Messera, técnico del Lobo, también tiene una amistad con nuestro entrenador Gustavo Bianco, lo mismo Pablo Quatrocchi, quien ha venido a entrenar con nosotros”, comentó el mandatario del reciente bicampeón de la Copa de Campeones de la Liga Platense.

El pase a la Primera D podría generar bajas y altas en el plantel debido a que sólo pueden jugar seis mayores de 23 años. Sin embargo, Fortes destaca el entusiasmo del plantel: “El técnico tendrá que elegir quién está en mejor condición para poder estar dentro del plantel, y hoy por hoy abunda la incertidumbre de saber si están o no están. Pero todos están con muchas ganas: los más grandes me han dicho ‘me quiero retirar en la D’, los más chicos también se ilusionan y esto está bueno no sólo para nosotros sino para la región”.

“Everton debería ser uno de los equipos que empiece a jugar la Primera D porque se va a prestigiar y va a prestigiar el torneo, es un club que viene trabajando los últimos años para poder presentarse en el torneo de AFA de una manera muy decorosa, porque tiene estadio propio y porque tiene deportistas con muchas ganas de participar en la categoría”, cerró el presidente del club que unió a las Diagonales y busca hacer historia en la ciudad.

Por Matías Greisert

Twitter: @MatiasGreisert