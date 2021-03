Rafael Nadal. Foto: Reuters.

El tenista español Rafael Nadal renunció este martes al torneo de Miami, primer Masters 1000 de la temporada, para recuperarse "por completo" de cara a la etapa del circuito que se desarrollará sobre polvo de ladrillo, superficie sobre la que es "rey" indiscutible.

"Estoy triste de anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo. Necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa", confirmó este martes en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Nadal, desplazado ayer del número 2 del ranking mundial por el ruso Daniil Medvedev, no compite desde el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde cayó eliminado en cuartos de final ante el griego Stefanos Tsitsipas.

Noticias relacionadas

La temporada de polvo de ladrillo en Europa comenzará con el ATP 250 de Marbella el próximo 5 de abril, mientras que el 12 arrancará el Masters 1000 de Montecarlo y el 19, el Barcelona Open Banc Sabadell-68º Trofeo Conde de Godó.

Sad to announce that I won’t be playing in Miami, a city that I love. I need to fully recover and get ready for the clay court season in Europe. Special message to my fans in the US and in particular to the great Spanish speaking community FL who always give me a great support!💪🏻