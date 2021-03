Imágenes del operativo en el aeropuerto.

El Gobierno busca "reforzar con fuerzas de seguridad las fronteras para evitar el tránsito no habilitado", y pondrá "especial atención por la situación epidemiológica en las fronteras con Brasil, Paraguay y Bolivia".

La estrategia del Gobierno apunta a "insistir en la recomendación" a los argentinos y residentes de no salir al exterior. Desde este sábado se realizaron hisopados de aquellos que regresaron de México, Brasil y Chile.

Fuentes oficiales afirmaron que las nuevas medidas implicarían "mayores controles" en los pasos fronterizos informales, "reducir al mínimo" los vuelos al exterior, y realizar un "minucioso seguimiento de los argentinos que regresan al país".

Noticias relacionadas

De esta manera, el Gobierno buscará "reducir al mínimo" los vuelos a Brasil, Chile, Paraguay, y otros países del mundo con nuevas olas y cepas de COVID-19.

Your browser does not support the video element.

Dentro de las nuevas restricciones para desalentar los viajes al exterior se incluyen el deber de cada pasajero de "pagarse su test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio".

El jueves por la noche, el Gobierno anunció que se suspendieron los vuelos regulares procedentes de esos tres países. Esta restricción se sumó a la que ya existe con Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También habrá más controles para todos los argentinos que regresen desde el exterior.

En esa línea, los pasos limítrofes fueron cerrados al turismo, por lo cual todo aquel que no sea argentino y quiera ingresar al país con el propósito de visitarlo por placer no podrá hacerlo.

Estas nuevas restricciones comenzaron con algunas demoras, las pruebas comenzaron a concretarse con un vuelo proveniente de México que arribó pasadas las 11.

La nueva disposición indica que primero se realizarán una prueba de antígenos con un costo de $2000 y si es positiva, se solicita una contraprueba PCR cuyo valor es de $4000. Todos aquellos argentinos cuyo examen resulte positivo, deberán realizar también otro testeo de secuenciación genómica y, junto con sus contactos estrechos, cumplir aislamiento en los lugares que indiquen las autoridades nacionales.

En caso de un negativo y luego de su entrada al territorio nacional, deberán aislarse en sus domicilios, y luego tendrán que hacerse un nuevo test para finalizarlo.