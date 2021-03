Guillermo Moreno. Foto: NA.

El exsecretario de Comercio y actual presidente del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno, encabeza este miércoles al mediodía una "desafiliación masiva" al Partido Justicialista, el cual considera que fue cerrado por el kirchnerismo que, a través de distintos mecanismos, limitó fuertemente la capacidad de desarrollar internas partidarias.

Moreno se encuentra actualmente alejado del Partido Justicialista y sostiene una mirada profundamente crítica de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y las políticas del Gobierno, fundamentalmente las económicas.

"Cristina Kirchner eligió al peor cuando eligió a Alberto Fernández. En la carta que escribió después, explicó que lo eligió porque era buen vocero. Nosotros sabíamos que el gobierno iba a ser así de malo. Esto es un Alberto Fernández puro, el problema no es que no toma decisiones, el problema es que las toma", aseguró Moreno.

Asimismo, el ex funcionario, que será candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones de medio término, remarcó que la vicepresidenta se viene equivocando "hace rato" y que ella misma decidió "hacerse cargo de este gobierno desastroso".

"Cristina dijo en su alegato por la causa dólar futuro que el Gobierno no le puede aumentar a los jubilados porque el país está endeudado. Básicamente está diciendo que la deuda se va a pagar con la sangre y el sudor de los jubilados. Eso nosotros los peronistas no lo podemos permitir", consideró Moreno.

El exfuncionario kirchnerista aseguró que el presidente Alberto Fernández no es peronista -incluso lo llamó "usurpador"- y propuso "una desafiliación masiva" del Partido Justicialista.

"La conducción ha sido usurpada por personajes que no se declaran peronistas", enfatizó.

La "desafiliación masiva" que encabezará se llevará adelante mañana a las 13:30 en la sucursal de Correo Argentino de San Telmo, donde el economista estará acompañado por otros dirigentes actualmente afiliados al Partido Justicialista.

La queja de Moreno contra el PJ viene dada porque sus autoridades, en particular el ex presidente del partido José Luis Gioja, incluyeron una regla con la que para presentar listas es necesario juntar avales también de otras fuerzas que componen el partido, como Nuevo Encuentro y el Partido Solidario de Carlos Heller, cuyos afiliados responden únicamente al kirchnerismo.

De esta manera, a través de Principios y Valores, Moreno buscará presentar una propuesta "doctrinaria" del peronismo en la Provincia de Buenos Aires y otros distritos del país, en la que también participarían otros conocidos dirigentes como Graciela Camaño, Hilda "Chiche" Duhalde y Florencio Randazzo.