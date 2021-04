La Surán se desvió y tras chocar se desprendieron las vigas de hormigón.

Una nena de apenas 5 años de edad falleció este miércoles en Florencio Varela luego de ser aplastada por la vigas de hormigón que transportaba un automóvil en un carro y que, luego de una maniobra despidió su carga sobre un grupo de personas.

El lamentable suceso ocurrió en la avenida Eva Perón y la calle 1434 del mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, cuando Uma Valentina Cocco –quien estaba junto a otros dos menores de edad, una nena de 2 años y un bebé de apenas 4 meses, y a otros dos mujeres adultas, una de ellas la abuela de los chicos– esperaba para poder cruzar la mencionada avenida.

Ante el paso de un Volkswagen Suran, y por motivos que se tratan de establecer, el automóvil hizo una mala maniobra y quedó cruzado sobre la cinta asfáltica, al tiempo que el trailer que llevaba enganchado perdió estabilidad y arrolló a las personas que se encontraban en una de las márgenes del camino, despidiendo su carga sobre ellos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

Una de las versiones indica que el vehículo frenó de golpe ante el cruce de la avenida por parte de una persona, pero en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la zona no se observa esa situación, aunque sí se ve la fatal maniobra.

Los otros dos pequeños debieron ser trasladados al Hospital de alta complejidad “El Cruce”, de Varela, debido a las graves lesiones sufridas, aunque oficialmente se informó que no corren riesgo de vida.

El conductor de la Suran tiene 33 años de edad, sus iniciales son LAM y fue aprehendido por la Policía: se le practicó un test de alcoholemia y el resultado fue nula presencia de alcohol en sangre, aunque de todas maneras está acusado de “homicidio culposo y lesiones culposas”.

La causa recayó en la UFI Nº 7 Descentralizada de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Roxana Giménez, e intervino personal de la Comisaría Quinta del mencionado distrito del Gran Buenos Aires.