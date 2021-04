Fiesta clandestina de barras de Vélez en el estadio

Unos cien miembros de la barra brava de Vélez participaron de una fiesta clandestina en el polideportivo del club, hecho por el cual se abrió una investigación judicial que podría derivar en la clausura del estadio "José Amalfitani".

En las redes sociales se viralizaron imágenes y videos en las que se pueden ver a hinchas de Vélez en las instalaciones del Polideportivo, tras el partido que el equipo que conduce Mauricio Pellegrino perdió el miércoles por la noche ante Banfield por una plaza para la Copa Sudamericana 2022.

En esa parte del club, los hinchas habían seguido las alternativas del partido ante el "taladro", que al final se quedó con la clasificación.

Noticias relacionadas

Ahora la Justicia investiga cómo se originó el festejo y citará a los dirigentes del "Fortín" a declarar para saber si los "barras" contaron con autorización para ingresar al club.

Your browser does not support the video element.

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia por coronavirus, las reuniones están acotadas a un número reducido de personas.

Vélez tiene programado su próximo partido para el domingo a las 18:00, ante Unión de Santa Fe, por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional.

Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales mostraron luces, barra con tragos, música en vivo y hasta un DJ que animó la noche, mientras jugaba el equipo en San Juan.