Más controles para detectar posibles casos de coronavirus. Canal 26.

Tras finalizar la Semana Santa, este lunes se intensifican los controles de testeos en Costa Salguero a turistas que ingresan a la Ciudad ante la preocupación por la suba de contagios de Covid-19 en la Argentina.

CANAL 26 mostró cómo se realizan dichos controles en la zona, para resguardo sanitario en plena pandemia. Un intenso trabajo que despeje preocupaciones por la posibilidad de contagio. Por protocolo, la gente que viene de afuera no está obligada a aislarse pero sí a realizarse el PCR. Trámites obligados para todos aquellos que decidan viajar hacia el exterior con su posterior regreso y a aquellos que eligen la Ciudad para pasar sus vacaciones.

A principios de abril, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había decidido ampliar los controles gratuitos para quienes visiten Capital Federal durante el fin de semana largo por Semana Santa, en el marco de la segunda ola de coronavirus que azota el país.

Los turistas que durante Semana Santa arribaron a la Capital y los residentes porteños que regresaron tras el fin de semana pudieron testearse en el Centro de Testeo de La Rural (Av. Sarmiento 2.704) y en el Centro vehicular de Costa Salguero (Av. Costanera Rafael Obligado 1221) que funcionará de 8:00 a 20:00 desde este domingo 4 de abril hasta el jueves 8 de abril inclusive.

En total, la capacidad pasó de 4.500 a 11.500 tests diarios para el turismo en ambas sedes, mientras siguen vigente los hospedajes gratuitos para quienes den positivo y no dispongan de lugar donde realizar el aislamiento.

Según los trámites correspondientes que deben realizarse, los turistas y los residentes que regresen deberán completar una declaración jurada de manera online en buenosaires.gob.ar/vacacionesresponsables cuando lleguen a la Ciudad y tendrán hasta 72 horas de plazo para hacerse el test.

Para facilitar el trámite, aquellas personas que llegan en avión o en ómnibus pueden hacer el test al momento del arribo y dentro de la terminal correspondiente (Aeroparque o Dellepiane) y sin turno previo. Los que lleguen a la Ciudad en vehículo particular u otro medio deberán sacar un turno también en la web.

Los resultados del estudio podrán ser consultados entre 12 y 24 horas después de realizado el test, enviando el texto "Resultado Test" al WhatsApp de la Ciudad (+54 9 11) 50500147. En caso de resultar positivo será informado por personal de Salud a través de un llamado telefónico para poder transmitir el procedimiento de aislamiento y cuidados necesarios.

Los testeos se los deben hacer los mayores de 12 años que no vivan en la Ciudad de Buenos Aires, lleguen desde más de 150 kilómetros de distancia y se queden al menos un día.

También lo tienen que hacer los residentes de la Ciudad que vuelven desde más de 150 kilómetros de distancia luego de más de 4 días de ausencia. Para agilizar el trámite las personas que tengan que testearse deben completar la declaración jurada online ingresando a https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/RequisitosTuristas.