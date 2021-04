Alexander Caniggia tuvo su peor noche en "MasterChef Celebrity": "Los grandes a veces pueden fallar".

Luego de ausentarse en la gala del martes, Alexander Caniggia tuvo que participar directamente en el "Jueves de última chance" de "MasterChef Celebrity" y rompió su buena racha en la cocina con unos alfajores que lo dejaron en la cuerda floja para la próxima gala de eliminación. Cada participante debía seguir la receta de una región del país y al mediático le tocó la Patagonia, que consistía en un galleta suave de vainilla, relleno de frutas rojas y un baño de chocolate alpino.

A diferencia de otros desafíos, en los que desde el principio se tuvo confianza, esta vez el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis reconoció enseguida que la prueba le iba a resultar muy difícil. De hecho, no solo se mostró desorganizado sino que tuvo problemas en seguir la receta. “Te voy a ser sincero, televidente. La pastelería es una gran mierda y cocinarla también. Comerla ya es diferente”, manifestó en diálogo con la producción del programa.

Y al momento de presentarle su plato al jurado, reconoció sus errores. “Fallé hoy. Los grandes a veces pueden fallar. Cristiano Ronaldo falla en los penales. Messi, al final del mundial, falló. Hamilton puede chocar; el puto amo 69 puede fallar”, empezó y provocó la risa de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

"No hay un alfajor. La masa está cruda, el dulce es una brea que todavía tengo pegado en los dientes", señaló Betular, sorprendido por el resultado final de Caniggia y destacó el buen humor del participante. En cambio, Donato aseguró que se decepcionó por el desempeño de Alex. "Yo te tenía fe. Si vos querés ser el número uno, 'Masterchef' no es solamente hacer lo que a vos te gusta hacer. La final es un menú completo", advirtió. "¿En la final hay alfajor?", quiso saber el hermano mellizo de Charlotte y como el cocinero le dijo que todavía no saben qué desafíos habrá en la final, retrucó: "Si hay alfajor, ni vengo".

A la hora de definir quién iría a la gala de eliminación y quién merecía subir al balcón, Martitegui apeló a la autocrítica de los participantes. “Los voy a invitar a que hagan una reflexión de conciencia y las personas que crean que merecen el delantal negro tengan la valentía de venir a buscarlo acá adelante”, dijo el chef y rápidamente Alex se acercó a buscar su delantal, seguido por Georgina Barbarossa y María O'Donnell. Mientras que el jurado decidió que Gastón Dalmau y Claudia Fontán también debían competir el próximo domingo y salvo a Dani La Chepi.