Florencia Peña le respondió a Érica Rivas por sus críticas a la producción de "Casados con hijos".

"Quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por Whatsapp a la vez que hacían público un mail privado", dijo Érica Rivas en una entrevista sobre su salida de la versión teatral de "Casados con hijos" y el escándalo que se armó luego de que se viralizara un mensaje que le había enviado a la producción. Y además, aseguró que Guillermo Francella, protagonista y director de la obra, la había tratado de "feminazi" por criticar el contenido machista del guión. Al hacerse eco de estas declaraciones, Florencia Peña decidió salir a defender a sus compañeros.

“Lo único que te voy a decir es que nosotros hicimos muchísimo para que ella esté. Me sorprende. Nos hemos juntado a tomar café. Yo tengo una mirada feminista sobre la vida, no lo tengo que explicar. El libro no tenía nada que fuera a generar controversia ni nosotros íbamos a atacar a las mujeres”, dijo la actriz que le da vida a Moni Argento en una entrevista con "Hay que ver" y aseguró que la comedia es una crítica al machismo. "Yo creo que acá hubo una cuestión de elección, de decidir de alguna manera por una cuestión de que no acordaba y yo lo respeto. Respeto absolutamente que alguien no acuerde con lo que se iba a hacer”, agregó.

Además, reveló que Rivas propuso que Malena Pichot adaptara la obra, pero que no era viable. Y destacó que Francella "hizo mucho" para que Érica siguiera en el proyecto. “Seguramente tengan diferencia de criterios. Pero subestimarme a mí como protagonista de Casados con Hijos... Nada iba a suceder que no estuviera bien. No es la única persona, hay dos mujeres más dentro del elenco, yo soy la protagonista. Soy una feminista también y dentro del feminismo hay tantas diferencias...", insistió la conductora de "Flor de equipo" y señaló que su compañera quería que la obra tomara "un extremo que no iba a tomar nunca".

Y concluyó: "Trabajé durante años con Guille, así que no tengo nada para decir en contra de él. Lo defiendo porque es un tipo con el que he aprendido mucho y lo quiero mucho. Con respecto a cuestiones que yo no manejo, no me voy a meter. Pero sí me voy a meter en las que manejo y vos sabés que yo nunca le esquivo el bulto a nada. Es una situación que me pone muy incómoda. No me voy a meter en las sensaciones de las personas ni voy a opinar de eso porque ella puede sentir lo que quiere. Desde mi lugar, para mí eso no fue lo que pasó. Hay cosas que no se cuentan, es así”.