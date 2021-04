Kwai es la app que vino a democratizar contenido.

Kwai es la aplicación regional de Kuaishou Technology, llegó oficialmente a Argentina para ofrecer una opción diferente a millones de usuarios a través de una comunidad virtual, dinámica, inclusiva y democrática. Esta red social innovadora de videos cortos permitirá que las personas puedan descubrir, crear y compartir su propia forma de definir felicidad, permitiéndoles ser vistos y escuchados en igualdad, gracias a la tecnología inclusiva que ofrece Kwai.

Con contenidos y funcionalidades que hacen de la creación de videos un proceso entretenido y sencillo, permitiendo a los creadores de contenido y usuarios celebrar el lado divertido de la vida, en cualquier espacio y en cualquier lugar. Además, Kwai permite que su plataforma y enfoque trasciendan la moda instantánea e incentiva verdaderos momentos de felicidad en la vida cotidiana de personas reales.

Hablamos en exclusiva con Gustavo Vargas, Director de Comunicación y Relaciones Públicas para Latinoamérica y revela que: “Buscamos la profesionalización de lo que hoy es ser creador de contenido de calidad... Cada usuario que mejore su calidad empieza a monetizar su contenido y se transforma en un trabajo por el cual recibe su pago".

Noticias relacionadas

"A diferencia de otras aplicaciones, Kwai no discrimina por número de seguidores sino que deja de lado ese algoritmo para fijarse en la calidad del contenido...Todas las personas tienen la misma posibilidad de ser vistos, inclusive las que recién ingresan", afirma Gustavo Vargas.

Kwai, la nueva App para compartir contenido de una manera diferente.

"América Latina es un mercado muy importante y con un enorme potencial para la industria de videos cortos. Estamos muy optimistas en que su gran riqueza cultural y reconocida creatividad convergerá muy bien con nuestra filosofía de inclusión y diversidad”, comentó Arturo Martínez, Gerente General en Latinoamérica de Kwai.

Kwai, lanzada en Brasil a finales de 2018, ha logrado que sus usuarios y creadores de contenido adopten rápidamente las funcionalidades que ofrece la plataforma, gracias a su interfaz y sistema de recomendaciones que están diseñadas para fomentar una comunidad inclusiva. Su tecnología y fácil uso ha permitido que la aplicación se expanda con gran rapidez en América Latina.

El encargado de Relaciones Públicas para Argentina relata orgulloso: "Queremos llegar también a zonas rurales donde las personas puedan contar sus propias historias, como es el día a día y puedan compartirlo... Un joven de una zona de campo logró cumplir su sueño gracias a la comunidad que vio sus videos y lo ayudó a hacerlo".

"Buscamos construir una comunidad virtual igualitaria, diversa e inclusiva. Por tanto, los usuarios encontrarán en Kwai personas e historias únicas y auténticas, así como un ambiente de contenido con el que conectarán y se identificarán rápidamente.", detalla Gustavo Vargas.

Your browser does not support the video element.

Actualmente, además de ofrecer la posibilidad de compartir videos, socializar e interactuar, Kwai permite a sus usuarios monetizar gracias a su Programa de Referidos, bajo el cual de forma gratuita y sin ningún costo los usuarios podrán invitar a amigos y conocidos a descargar y usar la aplicación usando el código personal que emite la app y luego comenzás a cobrar ese dinero por los referidos que usen la App.

"Buscamos mostrar a las personas reales, que se sientan parte quizá lo que otras aplicaciones hacen es mostrar un prototipo de personas fit, con una estética determinada, con estándares alejados de lo que vivimos cotideanamente...Kwai busca el respeto y la autenticidad".

Próximamente, Kwai espera lanzar su funcionalidad de e-commerce, live streaming y gifting, que ya se encuentran disponibles en otras regiones y permiten modelos adicionales de monetización. Actualmente, Kwai se encuentra disponible en los sistema iOS y Android en App Store y Google Play.

Para saber más, mirá la nota que hicimos con Gustavo Vargas, PR de Kwai en Latinoamérica.