Famosos con el síndrome de Asperger.

En 1994 en que el Síndrome de Asperger fue incluido en el Manual Estadístico de Diagnóstico de Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM-IV).

Aquí te presentamos algunas de las personalidades famosas que viven con él y que muchos no lo saben:

Anthony Hopkins

Anthony Hopkins, actor estadounidense.

El actor ganador del Oscar gracias a sus excelsa interpretación en el 'Silencio de los Corderos' confirmó en una entrevista de 2017 que padecía el trastorno de desarrollo y que además su diagnóstico fue tardío: “No encajaba en ningún sitio, tenía problemas y los causaba a los demás, sobre todo en mi infancia”, confesó al Daily Mail.

Dan Aykroyd

Dan Aykroyd, actor de los Cazafantasmas

El famoso actor, conocido por su papel en 'Los Cazafantasmas' reconoció públicamente que padece el síndrome de Asperger, y que le fue diagnosticado en la década de los 80.

Elon Musk



Elon Musk, creador de Tesla y SpaceX.

El multimillonario ha reconocido en el programa de mayor éxito en los Estados Unidos "Saturday Night Live" que padece este Síndrome y de las cosas que ha tenido que atravesar y contó el porque de alguna de sus reacciones.

Greta Thunberg

Greta Thumberg no asistirá a la COP26 en protesta

Greta es una niña de tan solo 17 años y es una de las abanderadas en el mundo contra la lucha contra el cambio climático. A parte de pelear contra gobiernos y grandes corporaciones para conseguir sus metas, la joven es conocida por padecer el trastorno de desarrollo.

Susan Boyle

Susan Boyle

La cantante se hizo famosa por ganar la versión británica de 'Got Talent' y confirmó que padece diabetes tipo 2 y Asperger, y que esto le impiden subirse a un escenario para cantar.

Andy Warhol

Andy Warhol, artista plástico.

Andy Warhol fue uno de los iconos del Pop Art era famoso también por los problemas que tenía para relacionarse socialmente o por su personalidad inmadura.

Keanu Reeves

Keanu Reeves, actor de Hollywood.

Keanu Reeves es uno de los actores mejor pagados y más carismáticos de todo Hollywood, pero sin embargo la vida no se lo ha puesto fácil en muchas ocasiones. Muchos medios estadounidenses han afirmado que el intérprete padece el Síndrome de Asperger y esto le dificulta su relación con los medios y a la hora de entablar relaciones sociales.

Steven Spielberg

Steven Spielberg, director de cine, Foto: Reuters.

Steven Spielberg es otro de las personalidades a las que se les atribuye el trastorno en el desarrollo debido a su incapacidad para relacionarse y a la multitud de problemas que el cineasta ha dicho haber padecido por esto mismo durante su infancia.

Bill Gates

Bill Gates, Reuters.

Bill Gates es otra de las muestras de que el Síndrome de Asperger no es ningún impedimento para triunfar ya que es uno de los líderes de la revolución tecnológica que estamos viviendo en la actualidad al comandar Microsoft.

Lionel Messi

Lionel Messi, jugador de fútbol.

Lionel Messi, delantero del Barcelona, cinco veces ganador del Balón de Oro desde muy temprana edad fue diagnosticado con el Síndrome de Asperger (trastorno neurobiológico que forma parte de un grupo de afecciones denominadas trastornos del espectro autista).

El Diario do centro do mundo, de origen brasileño, publicó que el padecimiento del atacante no ha sido cuestionado, ya que familiares, amigos y gente que lo rodea, han tratado de no hablar mucho del tema para protegerlo.