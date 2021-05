Matías Almeyda y su padre

El Municipio de Azul le pidió al Gobierno bonaerense que le permita comprar vacunas contra el Covid-19 tras el ofrecimiento del entrenador de fútbol Matías Almeyda, quien dijo que él pretendía donarlas para su ciudad natal.

Así lo confirmó el jefe de Gabinete de Azul, Alejandro Vieyra, quien además explicó que en el municipio están completamente de acuerdo en que un privado pueda conseguir las vacunas.

"Lo que nos contó Matías nos abrió un universo nuevo. Nosotros pensábamos que no había manera de comprar vacunas en el exterior, pero la propuesta que él nos trajo es una gran noticia", señaló el funcionario en declaraciones radiales. .

Y agregó: "Vamos a pedirle a la Gobernación que habilite a los municipios a comprar vacunas ya que por el momento no estamos habilitados".

Además, Vieyra manifestó: "nuestra idea es trabajar en conjunto con Almeyda porque para nosotros la vacuna es prioridad. No podemos desaprovechar esta oportunidad, si existe. Esto nos abrió una puerta que nosotros pensamos que estaba cerrada".

Almeyda contó que él había intentado comprar vacunas contra el coronavirus para la ciudad de Azul, luego del fallecimiento de su padre por Covid, aunque finalmente no pudo llevar a cabo la gestión.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina para preguntarle, porque quería vacunar a todo Azul. Quería pagar todas las vacunas, pero lamentablemente no se pudo", expresó el DT de San José Earthquakes de la Major League Soccer, Estados Unidos.

Almeyda contó además que "tenía los contactos para poder llevarlas y pagar a todo Azul, no me importaba lo que me iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía, no me importaba porque la pérdida de mi padre y de muchos conocidos me da mucha tristeza".

El padre del futbolista murió a los 78 años a comienzos de marzo de este año: "Me dio mucha bronca que no se pudo vacunar en Argentina y gente que no se tenía que vacunar, se vacunó. Fue triste y traumática la muerte de mi papá, no lo pude despedir", lamentó.