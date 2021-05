Maltrato de un profesor de la UCA a un alumno

Un profesor de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Buenos Aires maltrató a un alumno de la carrera de Administración de Empresas en una clase por Zoom que se viralizó en la que le dijo que la "vas a pasar mal, estás bajo tierra".





Los videos difundidos muestran a Leandro Viltard, profesor de la materia Nuevas tendencias en Administración, agrediendo a un estudiante frente al resto del curso durante una clase virtual.





En el material se escucha a Viltard, quien da clases hace 10 años en la institución, amenazar al estudiante al decirle que la va "a pasar mal", que lo va "a buscar todas las clases" y que el alumno está "bajo tierra".





"Tengo un problema con vos, amigo, tenemos un problema, vos te incorporaste tarde y no estás recuperando la cosa. No me hagas responsable a mí de lo que vos no estás haciendo. Tenés chance de pasarte a otra comisión", le dijo el profesor al alumno.

"La estás pasando mal. La vas a pasar mal. Porque te voy a buscar todas las clases. Entendé. Todas las clases. Porque estás bajo tierra", le lanzó antes de señalarle que "no es que te estoy persiguiendo, te estoy dando una chance (de cambiarse de comisión) y vos no la está tomando".

Diego Muñiz, director de Asuntos Institucionales de la UCA, dijo que "la Universidad tomó conocimiento de esto hace 48 horas cuando se empezaron a viralizar los videos e inmediatamente se citó al profesor a que haga su descargo".

Agregó que se va "a tomar cartas en el asunto y se tomará la decisión que corresponda" una vez que el profesor realice su descargo, aunque resaltó que "los videos son muy explícitos".





Además, expresó que se llevó adelante una reunión con Alicia Caballero, la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y con Gustavo Vergagni, el director de la Carrera de la Licenciatura en Administración de Empresas, para "pedirle disculpas a los 26 alumnos de este curso".





Acerca de la conducta del profesor, aseguró que "es absolutamente inapropiada e inadecuada" y que "la falta de respeto es algo que no se puede tolerar".





Agregó que "cuando hay una denuncia de un alumno se la abre un sumario al docente", pero que en este caso "no fue denunciado en su Facultad por los alumnos", por lo que "el procedimiento es distinto al habitual, aunque esto que pasó no es nada habitual".