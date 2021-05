Conferencia de prensa de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó hoy que su administración va a "cumplir a rajatabla" el decreto (DNU) del presidente Alberto Fernández y anunció que "estarán habilitados solamente los comercios esenciales" en la nueva etapa de restricciones duras por la segunda ola de Covid-19.

"La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante toda la pandemia, respeta y cumple las leyes y un DNU tiene valor de ley. Se va a cumplir a rajatabla esta serie de limitaciones y medidas de cuidado", afirmó Kicillof durante una conferencia de prensa en la que no faltaron cuestionamientos al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El gobernador indicó que Buenos Aires tiene un "sistema de fases que durante esta semana va a ser suspendido pero puesto en equivalencia con el DNU" y remarcó: "Todos los municipios de alto riesgo o alarma epidemiológica en fase 2 y en fase 3 pasan a estar bajo estas medidas. Se trata de 126 municipios de los 135 municipios".

"Estarán habilitados solamente los comercios esenciales, con envío a domicilio o para llevar y solo se podrá circular en las cercanías del domicilio entre las 06:00 y las 18:00 o por razones especialmente autorizadas", subrayó el mandatario bonaerense.

Tras afirmar que la Provincia va a "cumplir a rajatabla" lo que dispuso el Presidente, Kicillof sostuvo que "cuestionar estas cosas representa una especulación política y además genera confusión", en un tiro por elevación a la oposición.

El gobernador señaló además que también se suspenderá la presencialidad en las aulas para los 126 municipios en situación de alarma epidemiológica y afirmó: "La movilización asociada a la cuestión educativa es inmensa". "Nos duele, pero como se ha hecho en todo el planeta, cuando suben los casos hay que interrumpir presencialidad que impliquen contagios, el resto es mentira, es hacer política con la pandemia", disparó Kicillof.

Además, Kicillof puso de relieve que "se ha podido observar que hoy en Argentina, particularmente en la región del AMBA, se encuentran tremendamente fundidas las nuevas variantes y mutaciones del virus original de 2020, que hoy es minoritario" y advirtió: "Es un nuevo virus y se contagia más".

"También es otra pandemia porque tenemos vacuna. Empezamos a vacunar cuando una parte importante de los comunicadores decían que las vacunas eran veneno, llegaron a decir que era más peligrosa la vacuna que el coronavirus y lamentablemente tuvo efectos eso, todavía hay gente que duda o no quiere aplicársela", agregó el gobernador.

En ese contexto, destacó el operativo de vacunación desplegado en Buenos Aires y señaló: "Se ha dicho que la Argentina tiene pocas vacunas y que ha sido mala la gestión para conseguirlas. Si dejamos de mentir un poquito, se observa que en cantidad de vacunas conseguidas Argentina es el país número 21".

"La otra buena noticia es la eficacia de las vacunas: en personas entre 70 y 79 años, una dosis evita el 81% de las infecciones y el 93% de las muertes", subrayó el mandatario bonaerense. Al respecto, agregó: "Estamos avanzando sobre todos los mayores de 60, de los 700 mil inscriptos, tenemos casi al 80% vacunados. Por eso hablamos del primer hito de vacunación y el siguiente es vacunar a todos los mayores de 60 o mayores de 40 con enfermedades preexistentes".

Tras remarcar la importancia de que "todos se inscriban" para recibir la vacuna, Kicillof señaló: "Ha anunciado el Gobierno nacional la llegada de un flujo de vacunas muy relevante. Si esto se cumple, en las próximas semanas podríamos terminar el segundo hito y pasar al tercero, que va a abarcar a todos aquellos que tengan enfermedades más allá de la edad y seguramente también a los que no las tengan".

Por último, el gobernador anunció medidas de asistencia económica para los sectores más afectados por el cierre de los próximos días, entre las cuales se destacó que "no se aplicarán retenciones en Ingresos Brutos". Esto regirá, según indicó para teatros, cines, restoranes, bares, establecimiento deportivos, jardines maternales y centros de atención infantil "durante julio, agosto y septiembre".

"Por otro lado vamos a relanzar desde el lado impositivo el plan Covid-19 para refinanciar deudas impositivas vencidas y además vamos a suspender los embargos judiciales durante junio, julio y agosto", agregó.