Miguel Bosé

Luego de un año en el que sufrió un gran golpe anímico, a raíz de la muerte de su madre, Lucía Bosé, y que protagonizó varias polémicas por sus declaraciones negacionistas ante la pandemia, Miguel Bosé reapareció públicamente en "La Voz Mexico", el exitoso reality musical en el que se desempeña como coach junto a los artistas Edith Márquez, María José y Jesús Navarro, del grupo Reik, y causó preocupación en sus fanáticos.

El artista nacido en Panamá y nacionalizado español, italiano y colombiano, presentó "Nada particular", uno de sus temas más famosos, pero sorprendió al hacer playback, sobre todo porque forma parte de un ciclo que busca nuevos cantantes.

"Playback en un programa que tiene como título 'La voz' es faltarle el respeto a todos… mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí pero si no tiene voz, que no haga playback", fue uno de los tantos mensajes negativos que recibió en las redes sociales. Mientras que una gran cantidad de usuarios se quejaron porque no se entendía lo que decía en sus devoluciones.

Meses atrás, habían circulado rumores que aseguraban que Bosé estaba atravesando un delicado estado de salud y que estaba tan delgado que no podía salir de su casa. Y aunque el intérprete de "Los chicos no lloran" nunca salió a hablar al respecto, sorprende el deterioro de su voz.

Además, muchas personas le reprochan sus dichos sobre la pandemia. En una entrevista con Jordi Évole para "La Sexta", el cantante negó que su madre haya muerto a raíz del coronavirus.

“Mi madre no tenía coronavirus, mi madre no tenia Covid-19, no se murió de Covid-19 y eso tiene que parar. Mi madre se murió y esa es otra historia, y no quiero hablar de eso aquí, sacaría cosas tremendamente peligrosas para las personas que se ocuparon de mi madre”, manifestó con indignación.

Y agregó: “A mi madre se le sedó hasta la muerte, como se solía hacer con el resto de los ancianos, ahora está en un lugar fantástico y fuera de esta mierda que nos está lloviendo encima con toda esta sarta de cretinos, de asesinos y criminales. Si ella estuviera viva estaría dándole la cara a esta farsa”. Además se mostró en contra de las medidas para evitar la propagación del virus, como el uso de barbijo y la distancia social y acusó a Bill Gates de estar detrás de la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo.