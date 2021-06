Roger Federer. Roland Garros. Foto: EFE.

El tenista suizo Roger Federer, quien ya había expresado sus dudas respecto a continuar en Roland Garros, finalmente tomó la decisión de darse de baja del torneo francés por cuestiones físicas, según informó en sus redes sociales.

De esta manera, el ex número 1 del mundo no jugará los octavos de final de la competición contra Matteo Berrettini, por lo que el italiano pasó a cuartos y espera entre el ganador del encuentro entre Novak Djokovic y Lorenzo Musetti.

"Tras haberlo discutido con mi equipo de trabajo, he decidido que me retiraré de Roland Garros. Después de dos operaciones de rodilla y de más de un año de rehabilitación es importante escuchar a mi cuerpo y asegurarme que no me apresuro demasiado en mi camino hacia la recuperación", manifestó Federer en un comunicado.

Y añadió: "Estoy emocionado de haber conseguido ganar tres partidos y no hay mejor sensación que haber vuelto a la pista", explicó Federer".

Antes de retirarse del torneo, Federer jugó tres partidos: primero eliminó en primera ronda al uzbeko Denis Istomin por 6- 2, 6-4 y 6-3.

Luego, en segunda ronda, se enfrentó con Marin Cilic y, en un encuentro con puntos imposibles y una discusión con el juez de silla, se impuso 6-2, 2-6, 7-6 (7/4) Y 6-2.

En el siguiente cotejo se impuso por 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4) y 7-5 al alemán Dominik Koepfer, en 3 horas y 39 minutos de juego, antes de anticipar su posible retiro del certamen.