Paula Trápani tiene Covid

Paula Trapani confirmó que contrajo coronavirus en las últimas horas: “Di positivo pero estoy bien. Súper leve me agarró", explicó.

"Tuve dolor de cabeza al principio, pero nada que no se pasara con un paracetamol”, explicó la periodista, en diálogo con Fernanda Iglesias en "Esto no es Hollywood". “No tuve dolor de cuerpo ni de garganta. No perdí ni el gusto ni el olfato todavía”, reveló.

Además, Trapani contó que en su familia “todos dieron positivo, pero son asintomáticos”, y que por el momento ninguno ha recibido la vacuna contra el Covid-19. “Yo estoy anotada hace un montón, estoy esperando que me llamen”, señaló.

Al ser consultada sobre cómo se habría producido el contagio, la periodista dijo: “Tuve un contacto demasiado cercano y yo tuve síntomas”.