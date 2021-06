Alex Harvill

Alex Harvill, famoso piloto estadounidense de 28 años, murió al no poder superar las graves lesiones que sufrió mientras practicaba para establecer un nuevo récord mundial de salto con rampa en motocicleta.

En el video, se puede ver como la moto de Harvill se quedó atascada en la zona de recepción, lo que provocó que el piloto saliera proyectado y sufriera de un fortísimo golpe en el tórax con el manubrio.

Fue trasladado a un hospital cercano en situación crítica, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos falleció a última hora del jueves.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

“Nuestro más sentido pésame para la familia, los amigos y los seres queridos de Alex”, dijo Craig Morrison, el forense del condado de Grant, en una declaración escrita que reprodujo la cadena CNN.

Además de ser un competidor habitual en pruebas de Supercross, Harvill también poseía varios récords del mundo de salto en motocicleta. El último lo consiguió en el año 2013 cuando voló 297 pies (90,5 metros) en un salto entre dos rampas de tierra.