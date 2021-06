Avión de Copa Airlines, pasajeros varados.

El Gobierno argentino autorizó "por única vez" el retorno de un vuelo con argentinos que se encontraban varados en Panamá, luego de que entró en vigencia el nuevo límite de 600 pasajeros que pueden llegar al país en operaciones internacionales diariamente e informó que la decisión fue "por estrictas razones humanitarias".

El Ministerio de Transporte de la Nación emitió en la noche del domingo un comunicado oficial en el cual indicó: "Ante la situación de público conocimiento provocada por la empresa Compañía Panameña de Aviación –COPA- que derivó en que pasajeros quedaran varados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, es importante señalar lo siguiente:

- El Gobierno argentino procedió a autorizar por única vez, con carácter de excepción, y por estrictas razones humanitarias, un vuelo al solo fin de permitir el retorno al país de todos los pasajeros/as afectados/as por dicha situación.

- Todas las compañías aéreas que operan en la República Argentina están obligadas al cumplimiento de las normas vigentes en el territorio nacional, sin excepción.

- Se ha detectado que la citada empresa se encuentra vulnerando de manera sistemática las regulaciones argentinas vendiendo pasajes en vuelos no autorizados por nuestro país.

- COPA ya había sido informada que el vuelo con arribo para el día lunes no se encontraba autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil.

- Por tal motivo, se iniciarán los procedimientos de sanción pertinentes a una infracción considerada grave por cuanto no solo importa el no cumplimiento de la normativa argentina sino también perjuicios a los usuarios y desobediencia a la autoridad regulatoria y fiscalizadora de la actividad en nuestro país, violando de ese modo los consensos internacionales sobre los que se basa la actividad".

La nueva disposición acerca del ingreso de 600 pasajeros diarios a la Argentina rige desde este lunes, a partir del nuevo DNU con el que el Gobierno endureció las restricciones para retrasar la llegada de la variante "Delta" del coronavirus.

El Gobierno argentino autorizó vuelta de pasajeros varados. Canal 26.