Mariano Martínez hizo la versión de un tema de Gustavo Cerati y le llovieron críticas: la furiosa respuesta del actor

Luego de terminar las grabaciones de "Humo bajo el agua", la película de Julio Midú que protagoniza junto a Rodrigo Guirao Díaz, Mariano Martínez se dispuso a cumplir uno de sus sueños: cantar. Así fue como junto al productor Pablo Fuillerat, el actor grabó dos covers. Primero, compartió su versión de "Juntos a la par" y luego, quiso homenajear a Gustavo Cerati al interpretar "Crimen", uno de las temas más exitosos de su carrera solista.

"Homenaje simple con respeto y mucho amor", escribió el galán en su cuenta de Instagram, satisfecho con su trabajo. En el momento, recibió muchos mensajes positivos de colegas y fanáticos. Sin embargo, en las últimas horas, Martínez se convirtió en tendencia en las redes, luego de que su trabajo se viralizara a través del YouTuber Martín Cirio -conocido popularmente como "La Faraona", quien le dedicó varias historias riéndose de su performance.

Al hacerse eco de las críticas, el actor no dudó en salir al cruce con un fuerte descargo. "Obviamente vi las agresiones que recibí porque Martín Cirio estuvo hablando mal de mí, riéndose en su cuenta privada. Quiero contarles que lo que ustedes o él puedan decir, las agresiones que puedan manifestar, habla de ustedes y de él, de lo que tienen adentro de su corazón, su alma y su mente. Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes", empezó, visiblemente molesto. Y aseguró que más allá de las críticas, no dejará de cantar: "Sé que se van a seguir riendo pero yo voy a seguir haciendo cosas porque, sinceramente, a mí... ni frío ni calor".

Por último, le reclamó a los programas de televisión que "hacen informes criticando y hablando mal". Cabe recordar que en los últimos días, Mariano protagonizó un informe en "Intrusos" por su nueva faceta y también tuvo una discusión con Ángel De Brito, luego de que el periodista subiera una foto de su cara y le pidiera a sus seguidores que hicieran memes.

"Qué lindo leer a la gente siendo amorosa y no agresiva. Ángel quiso hacer un chiste con algo que no es gracioso. En serio pasemos a otro tema. Gracias", manifestó el actor. "Una foto fea tenemos todos. Esa es la 'gracia' de los memes. Perdón si te molesto, soy lindo pero bruto", retrucó el conductor de "Los ángeles de la mañana", en referencia a una canción de Lali Espósito, quien tuvo un breve pero intenso romance con Mariano.