Anamá Ferreira exigió una sanción para Adriana Aguirre: “Quiero que haga trabajo comunitario”

Anamá Ferreira exigió una sanción para Adriana Aguirre. Foto: Google

Se vivió el jueves un dificil momento televisivo en el programa “Está en tus manos” conducido por Edith Hermida. Lo que sucedió es que antes de empezar los desafíos de la tarde, Adriana Aguirre hizo callar a su compañera de juego Anamá Ferreira con un comentario racista que hizo que que la brasileña abandonara el estudio enojada. La hizo silenciar con la frase “Callate la boca mono”, comentario que provocó la furia de Anamá.

Ferreira volvió a referirse al episodio en el programa “Nosotros a la mañana”, en el mismo declaró que va a hacer todo lo posible para que Aguirre repare el daño. “Nosotras fuimos invitadas para jugar, no era un programa para hablar de sus temas. Cuando llegamos, ella habló mucho tiempo, contó de todo que se cayó, que se rompió la cola, que la silicona, que qué se yo... Y cuando volvimos del corte, Edith dijo: ‘¿Qué van a hacer con la plata?’ Y yo como veía que venía medio denso el tema dije: ‘Yo me voy a ir a tomar algo’ y ella dice: ‘Yo voy a comprar ácido hialurónico’ y empezó de vuelta. Y ahí le dije: ‘Dale Adriana, vamos a jugar’. Y ella me dice: ‘Callate la boca, mono’”, relató Anamá.

Durante el programa confesó qué fue lo que ocurrió en el corte: “Yo me paralicé y el director se dio cuenta porque fue al corte. Todo el piso se paralizó, no podía creer lo que había dicho. Yo me fui encima de ella y le dije: ‘¿Estás loca, lo que dijiste...?’”, aseguró.

Informó que no va a aceptar las disculpas y comentó el dolor que siente sobre los comentarios discriminatorios hacia su persona. “Acá no la voy a disculpar porque se siente mal, o está mal psicológicamente. No vayas a un programa donde es para jugar. El racismo está impregnado en la gente, contra los negros, los judíos, los chinos, los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. A la otra persona le duele. Me tocó a mí. No voy a permitirle menospreciarme”, comentó con furia.

Adivrtió que no va a llevar a juicio la situación pero si quiere reparar el daño causado. “La disculpa tiene que ser de corazón. Me mandó un mensaje peor que lo que dijo, que está acostumbrada a llamar así a la gente, que en su vida diaria lo hace. No le voy a hacer juicio, la plata no la necesito, quiero que haya una sanción, que haga algún trabajo comunitario. Tiene que tomar conciencia de que eso es ofender a una persona. Si eso pasara en Brasil, ella salía del estudio presa”, agregó.

“La verdad que voy a trabajar sobre eso, sobre la concientización. Nunca había tenido problema con ella. Me fui porque perdí las ganas, me puse muy triste que todavía el racismo esté tan impregnado”, agregó y nuevamente repitió qué espera para la actriz: “Yo no quiero plata pero voy a hacer todo lo posible para que Adriana haga una donación y vaya al comedor de Margarita Barrientos, que vaya y sirva la comida a la gente necesitada y así va a aprender”, confesó.

Anamá contó que fue ella quien llamó a Victoria Donda, titular del INADI y reveló detalles de la conversación: “Yo la llamé a Donda y le dije lo que estaba pasando. No lo había visto, le mandé el link y hoy me llamó y me dijo que iba a tener el resultado de lo de Brancatelli (por un cruce que tuvo con el periodista en junio pasado). Ya me olvidé de eso. Me dice que ellos no son policía, que no ponen culpa en la gente, que ellos acompañan si el juez llama. Que entre en Internet y haga la denuncia”, relató. “Es muy duro, no saben lo doloroso que es sufrir una ofensa porque sos de otro color. Y esto lo dijo en la televisión, que hay un montón de chicos mirando. Después van al colegio y se lo dicen a cualquier compañero”, agregó.

Mientras estaba en el programa comentando Anamá fue interrumpida por el Ariel Wolman, panelista del programa, quién recibió un mensaje de Adriana Aguirre. “Yo no dije nada malo, si ella se ofendió, ya le pedí disculpas públicamente en el programa de Edith Hermida y nada más. No pasa absolutamente nada más. Es mi forma de hablar así como otros dicen ‘Hola linda’, ‘Hola flaca’, ‘Hola gordi’. No sé, no entiendo. Yo la quiero tanto a Anamá porque hemos trabajado juntas hace muchos años como modelo y hemos compartido tantas cosas...”, aseguró la actriz y vedette, minimizando la gravedad de los dichos. Al escuchar estas declaraciones, la modelo se enojó aún más.

Noticias relacionadas