Tragedia en Berazategui: cayó una avioneta y murieron dos personas

Una avioneta cayó esta tarde al costado de la Autopista Buenos Aires-La Plata con dos personas a bordo y ambas fallecieron en el accidente.



Según confirmaron fuentes policiales, la aeronave cayó poco antes de las 15:00 a la altura del kilómetro 24 mano a La Plata, y las víctimas fatales son un instructor de vuelo y un alumno.



El accidente se produjo en el límite de las localidades de Berazategui y Ezpeleta, muy cerca del Aeroclub Río de la Plata. Al lugar acudieron bomberos y personal de la Comisaría 1ra. de Berazategui.

Si bien la Autopista continuó liberada ya que la aeronave cayó varios metros al costado de la banquina, se generó una gran congestión de tránsito por el paso lento de los rodados.

Trascendió que la avioneta sería una Piper PA38 matrícula LV - OHN. Los bomberos trataron de rescatar a las víctimas, pero por las características del impacto de la aeronave con el piso, no pudieron hacerlo a tiempo.

