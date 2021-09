La Ciudad de Buenos Aires no reportó muertes por covid por tercer día consecutivo

Con estos registros, es la cuarta ocasión en el año en que no se reportan residentes de CABA fallecidos. La primera vez fue el miércoles 22 de septiembre, cuando además tampoco hubo decesos de personas no residentes, la segunda fue el 25 de septiembre, cuando hubo tres decesos de no residentes, y se completó el lunes.