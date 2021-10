Esteban Bullrich en el Senado

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich, quien meses atrás comunicó que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), participó de la primera sesión presencial tras más de un año y recibió una ovación y un reconocimiento de todos sus pares que lo hizo emocionar.

El momento se dio durante un discurso del jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, quien en medio de una reflexión sobre el regreso a la presencialidad y la pandemia, afirmó: "Me alegra mucho verlo a Bullrich acá con nosotros".

Tras ese comentario, Mayans miró a Bullrich y continuó: "Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu y por eso está acá con nosotros, así que me alegra mucho verlo, sinceramente".

El jefe de la bancada oficialista quiso seguir hablando pero inmediatamente empezaron a escucharse los aplausos de sus colegas en el recinto, a los que se sumó la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, quien también miró y sonrío al senador de Juntos por el Cambio.

Mientras se escuchaban los aplausos, Bullrich bajó un poco la cabeza y se llevó por unos pocos segundos la mano a la cara, emocionado por el reconocimiento de sus pares.

El pasado 11 de septiembre, el senador nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires se refirió a su lucha contra la ELA a través de Twitter, donde expresó: "Hoy hace un año que detecté que algo no andaba bien. En este tiempo conocí a muchas personas que luchan contra lo mismo. A ellas les agradezco el ejemplo y la fuerza".

