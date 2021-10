Instagram, REUTERS

A sólo cuatro días de la caída masiva de WhatsApp, Instagram y Facebook, este viernes se reportaron nuevamente fallas en Instagrama nivel mundial.



De acuerdo con esta plataforma, los problemas comenzaron luego de las 15. Los principales reclamos estuvieron asociados a que no se cargaban las actualizaciones del feed (51%), la opción de búsqueda y mensajes (28%) o la imposibilidad de postear (21%). De entre ellos, el 59% fueron usuarios que navegaban desde la aplicación.

"Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y nos disculpamos por cualquier inconveniente", publicó Facebook en su cuenta de Twittter.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.