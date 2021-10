Escándalo en el torneo femenino de Futsal, captura video.

Una semana después de estar en boca de todos por el subcampeonato mundial de la Selección masculina, el Futsal vivió este fin de semana una insólita situación, cuando las jugadoras de Banfield se convirtieron cuatro goles en forma adrede en contra de su arco frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, porque les convenía para tener un mejor cruce en los Playoffs de la Primera B femenina del torneo organizado por AFA.

Todo ocurrió el sábado pasado, en el microestadio del club Nueva Estrella, en el barrio porteño de Villa Lugano, donde ambos equipos jugaban por la décima fecha, Banfield llegaba como segundo de la tabla y el "Lobo" como tercero.

El torneo de Primera B proyecta Playoffs para definir los dos ascensos y tiene a un equipo como claro candidato, Estudiantes de Buenos Aires, que es el tercer actor protagónico de esta historia, porque tanto el "Taladro" como Gimnasia sabían que perdiendo podrían llegar a evitar ese cruce en semifinales, sabiendo que era muy difícil de ganarlo.

Entonces, después que Banfield se puso 2-0 rápidamente en el partido sin encontrar demasiada resistencia por parte de las jugadoras y la arquera de Gimnasia, su entrenador pidió minuto técnico y planteó la situación de lo que estaba ocurriendo.

Cuando se reinició el juego, las futbolistas patearon deliberadamente en contra de su valla hasta poner el marcador 2-4 en favor de Gimnasia.

Este lunes, el club de La Plata anunció que va a ser una presentación formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA sobre lo ocurrido en el encuentro, en un contexto en el que el reglamento de la casa contempla un artículo específico contra este tipo de situaciones.

