Marcela Tinayre reveló cuál fue el pedido que le hizo Mirtha Legrand luego de su operación

El martes 12, Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer varios días internada en el sanatorio Mater Dei, donde le colocaron dos stents a raíz de una obstrucción coronaria. Y al parecer sus problemas de salud no interfirieron en absoluto en el deseo de la diva de retomar su vida cotidiana y regresar a la televisión luego de un año y medio en el que le cedió su espacio a su nieta, Juana Viale.

"Lo primero que dijo mamá cuando le pusieron los stents y volvió a la unidad coronaria, fue: 'Voy a volver a trabajar, ¿no?", reveló Marcela Tinayre en diálogo con Los ángeles de la mañana y aseguró que "Chiquita" estuvo lúcida en todo momento porque el procedimiento se llevo a cabo con anestesia local. Más allá del deseo de la diva, la conductora de Las Rubias (KZO) destacó que está convencida de que Mirtha volverá a la pantalla chica: "Está muy bien. Tiene que recuperarse, como cualquiera que pasa por ese proceso".

Por otra parte, Tinayre reconoció que volvió de París apenas dos días antes de que Mirtha quedara internada y esta coincidencia hizo que pueda acompañarla en todo momento. "Ella sentía un cansancio y de golpe empezó a sentir dolor de estómago", explicó en referencia a los síntomas que tuvo su madre. Y como enseguida decidieron consultar a un médico, pudo ser tratada rápidamente sin que su cuadro pasara a mayores. "Me asusté muchísimo y ayer, que estuve en casa de mamá, al verla bien sentí un cansancio enorme", subrayó.

Cabe recordar que el 28 de agosto Mirtha reapareció en la pantalla de eltrece para reemplazar a Juanita, quien debía cumplir con la cuarentena luego de su viaje a París. "Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro", manifestó. Y contó que pasar tanto tiempo sin tener contacto con el exterior estaba afectando su salud: "Estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: 'Doctor, quiero volver a ser la de antes'. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”.

