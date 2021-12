Foto NA.

A raíz del revuelo mediático que generaron las denuncias contra Fabián Gianola por abuso sexual, días atrás el productor Damián Sequeira decidió que el actor no siguiera al frente de Relaciones peligrosas, una comedia que protagonizaba junto a Claribel Medina. Y aunque en un principio la idea era buscar un reemplazo, finalmente se levantará el espectáculo.

"Hicimos gira por todo el país, fue una obra que la gente disfrutaba y mucho pero bueno, a raíz de lo que sucedió con Fabián tuve personalmente una charla con él y de común acuerdo decidí parar el proyecto porque siendo mitad de diciembre los actores ya tienen compromisos laborales y hasta familiares y aunque en un momento la idea era buscar un reemplazo para él hoy, por una cuestión de calendario, estamos más cerca de no hacer la obra", reveló Sequeira en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia.

Además, señaló que la obra es una de las que más funciones hizo en 2020 a pesar de la pandemia y que la dupla de Gianola y Claribel funcionó, pero que esta decisión de último momento le provoca un importante daño económico, ya que tenía todo preparado para debutar en la temporada de verano de Villa Carlos Paz el lunes 3 de enero. "18 días antes del estreno decidimos no hacer la obra, es una cuestión también de respeto al público. No podemos conseguir un actor y salir de improvisados mañana al escenario", señaló.

Sobre los motivos que impulsaron su decisión, en relación a las denuncias que el actor recibió ante la Justicia en 2019, el productor contó que el proyecto se gestó en 2020, cuando el tema no estaba tan presente en los medios. "Cuando volvió todo a la luz, me pareció que uno no puede hacer oídos sordos, más allá del perjuicio económico", enfatizó en diálogo con Pablo Montagna y su equipo y aseguró que quiere proteger tanto a Gianola como al resto de los trabajadores.

¿Qué pasará con Claribel? Si bien se queda sin teatro durante el verano, la puertorriqueña está a punto de encarar otro importante proyecto laboral, ya que la semana que viene Nicolás Magaldi se despedirá de El show del problema en El Nueve y ella tomará la posta. Cabe recordar que anteriormente ya había hecho un reemplazo en la conducción del ciclo y ante la inminente temporada, había comenzado a grabar algunos programas para cubrir los días que estuviera ausente.

