Llegó la función más esperada: Telegram ahora permite reaccionar a los mensajes con emojis animados.

Telegram anunció la llegada de una función que estaban esperando muchos usuarios, va a permitir reaccionar a los mensajes. La aplicación tiene una selección predeterminada de 11 emojis de reacción que facilitarán compartir lo que se piensa sobre un mensaje.

Se va a poder reaccionar con los típicos emojis: me gusta (mano cerrada con pulgar hacia arriba), no me gusta (mano cerrada con pulgar hacia abajo), corazón rojo, emoji riéndose, fiesta, fuego, entre otras.

A su vez, se va a habilitar la función para que se pueda ver dentro de un grupo quién reaccionó a qué emoji, y los administradores podrán desactivar la funcionalidad por grupo o por canal. Ademá van a tener la opción de seleccionar qué reacciones se pueden y cuales no usar en el mismo chat. Cada reacción viene con una animación cuando se activa. Por ejemplo, si envía el emoji de fuego, comenzará a moverse extendiendo su llamarada.

Por otro lado también se anunció una nueva función que va a permitir ocultar un spoiler de una película o serie en un chat o conversación. Esta nueva característica se debe a que Telegram es una aplicación que ofrece grupos de hasta 200 mil personas, así que se puede entender la necesidad de una función como esta para ocultar un spoiler del resto de participantes. Es un nuevo formato de texto que, tras publicarse el mensaje, éste queda oculto a no ser que los otros usuarios pulsen sobre él.

