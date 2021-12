VIDEO: Evadió un control de alcoholemia, atropelló al inspector y lo arrastró sobre el capó del auto

Un remisero atropelló a un inspector de tránsito al tratar de escapar de un control de alcoholemia y lo arrastró por una cuadra sobre el capó del auto y se dio a la fuga.

El violento hecho ocurrió este martes en Paraná, Entre Ríos, mientras personal de Tránsito realizaba un control de alcoholemia a remises, taxis y autos particulares.

El episodio tuvo lugar sobre la calle Laprida, en su intersección con Buenos Aires, y fue registrado por un vecino que pasaba por el lugar.

“Un compañero le hizo señas para que parara un remís e ingrese al control. El trabajador se resistió, se encerró en su auto y aceleró. En ese instante, embistió a dos compañeros y uno de ellos fue hospitalizado con lesiones”, relató a ElOnce TV Jonathan Duarte, director de tránsito.

El inspector lesionado sufrió politraumatismo en la cabeza y en una de sus rodillas, pero está fuera de peligro. En tanto, horas después lograron encontrar al remisero y quedó a disposición de la Justicia.

