Luego de que se registrara la mayor cifra de contagios de Covid-19 en siete meses, Candelaria Tinelli recurrió a las redes sociales para compartir sus sentimientos y creencias sobre la pandemia y la situación sanitaria actual. "Dudas existenciales del Covid", tituló la cantante en una historia de Instagram y dejó un extenso descargo.

"Estás vacunado para tener anticuerpos, pero igual te contagiás, no caés en terapia intensiva pero podés asintomáticamente contagiar un montón de gente que también está vacunada o no, que a su vez esa gente ve gente que no sabés si corren algún tipo de riesgo", empezó la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

Y continuó: "Por otro lado, el test de antígenos puede darte negativo, pero NO te relajes porque puede ser falso negativo, entonces hacete un PCR que te sale 8 mil pesos, ya que colapsan los turnos de hisopados gratuito". Por último, señaló que a pesar de que hay un gran porcentaje de argentinos vacunas, hay "millones contagiados con ambas dosis". "Estoy re mareada. Entonces, ¿qué onda? ¿Me vacuné al pedo o está bien, o qué carajos? Quién tiene la culpa de todo esto? ¿Nosotros mismos? Me perdí", concluyó.

Tanto Cande como su pareja, el músico Coti Sorokin, contrajeron el virus en abril de 2021. "Desconocemos de dónde nos contagiamos, pero estamos aislados y nos sentimos bien. Es una pandemia, las nuevas cepas son muy contagiosas. Cuídense mucho. Se los dice una persona obsesiva que usa doble barbijo, vive con 30 alcoholes en la cartera y no ve mucha gente. Tomen consciencia. No es joda esto, es grave. Por respeto a los otros y por uno mismo. Lxs amo", le contó a sus seguidores.

Para colmo, días más tarde se supo que Soledad Aquino, quien estaba internada con un delicado cuadro de salud, a la espera de un trasplante de hígado, también se contagió. Si bien pudo superar el virus y recibió el órgano a principios de junio, sufrió varios altibajos. Sus hijas, Mica y Cande, Marcelo Tinelli y el resto de la familia estuvieron presentes en su peor momento y en más de una oportunidad pidieron cadenas de oración.

Finalmente, en agosto Soledad recibió el alta médica y pudo iniciar su proceso de rehabilitación, luego de haber pasado meses internada. "El amor sana, une, y genera milagros. Nunca pierdan la fe. Crean en lo que crean, y por favor, si están mal con algún familiar, o un amigue, perdonen. La vida es esta sola. ¡Perdonen y disfruten a sus seres queridos! Todos podemos equivocarnos. Solo el amor puede salvar al mundo", fue el mensaje que le dedicó Cande, emocionada.

