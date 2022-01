Esteban Lamothe y Charo López

Los rumores surgieron hace tiempo. Si bien no se mostraban juntos públicamente, Esteban Lamothe y Charo López compartían imágenes en sus redes sociales que daban a entender que frecuentaban los mismo lugares. Fines de semana al aire libre, salidas con sus respectivos hijos y finalmente en el festejo de Año Nuevo llegó la confirmación.

El encargado de dar la noticia fue el actor, quien compartió una foto de la actriz y comediante sosteniendo a un gatito en Instagram y escribió su nombre junto a un corazón. Mientras que ella compartió la publicación, convalidando el sutil anuncio. Rápidamente, el romance copó las redes sociales, donde los usuarios celebraron esta inesperada unión, ya que previo a los rumores, ni siquiera se sabía que compartían un grupo de amigos.

Sus nombres se convirtieron en tendencia y también protagonizaron decenas de memes. "Esteban Lamothe además de ser sexy también debe ser muy gracioso porque sino no podría salir con la *me pongo de pie* señora Charo López", escribió una usuaria de Twitter. Otra señaló el parecido entre la humorista y Julieta Zylberberg, expareja de Esteban y madre de su hijo Luis Ernesto: "Sobre Lamothe y Charo: Para mí hay similitudes entre Zilberberg (como se escriba) y Charo, no sé, estructura corporal flaca y alta, algo narigonas, con humor ambas. La ves o no la ves, pero para mi tiene todo el sentido del mundo esa pareja".

"No es por nada PERO qué grande le queda la Charo López a Lamothe. Perdón Esteban me caés re bien pero es UNA ESTAFA", manifestó otra internauta. Y entre tantos mensajes a favor y en contra de la pareja, hubo uno que llamó la atención del galán de La 1-5/18, ya que confirmaban su romance con Charo con una foto de la actriz Alba Flores y del ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro.

"Qué bueno que ya se confirmó el romance de Charo López y Esteban Lamothe", reza el tuit que el actor compartió en su perfil bajo la leyenda: "Confirmado". Cabe recordar que él viene de separarse de Katia Szechtman, con quien tuvo una fuerte crisis en plena pandemia, y también se lo había vinculado a su compañera de elenco Ángela Leiva.

Noticias relacionadas