Explosión en un edificio de Madrid. Foto: AFP.

Una fuerte explosión originada en el ático de un edificio de cuatro plantas en una céntrica zona de Madrid, por causas que aún se desconocen, se saldó hasta el momento con 18 heridos, todos leves salvo uno grave, mientras se busca a dos desaparecidos.

Según informó el servicio de emergencias de la capital de España, los bomberos trabajan en el edificio afectado en busca de personas que puedan haber quedado atrapadas, tras haber rescatado del interior a cuatro de los heridos.

Los bomberos buscan a dos operarios que han quedado atrapados en el edificio de la calle General Pardiñas, en pleno barrio de Salamanca.

La causa de la explosión podría encontrarse en unas obras que se llevaban a cabo en el edificio, indicó a los medios el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

El alcalde detalló que cuatro de los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios, entre ellos el único herido grave registrado, una persona que inicialmente no había sido localizada al salir despedida y caer en un patio, comentó el regidor.

Algunos de los vecinos heridos fueron atendidos en un hospital de campaña instalado en el lugar.

Los bomberos ordenaron el desalojo de uno de los edificios colindantes, para poder revisar la estructura y comprobar sus condiciones de seguridad.

La explosión se registró a las 13:30 hora local (12:30 GMT) en un edificio ubicado en la confluencia entre las calles General Pardiñas y Ayala, en el barrio de Salamanca, donde se registraron daños materiales en mobiliario urbano y vehículos estacionados en la zona, aunque la fachada del bloque no parece estar afectada.

Fuentes de Emergencias Madrid han confirmaron que un colegio muy próximo al lugar de la explosión no tuvo que ser evacuado, con lo que los alumnos y el personal docente permanecieron en su interior. CON INFORMACIÓN DE EFE

