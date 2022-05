Anses. Foto: NA.

Las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de todo el país ya tienen largas filas desde las primeras horas de este sábado, en el último día para inscribirse y gestionar el refuerzo de ingresos de $18.000 que lanzó el Gobierno.

El organismo había dispuesto que sus oficinas permanecieran abiertas este sábado entre las 8 y las 14, en todo el país. El beneficio podía tramitarse en la página web de la Anses desde el 28 de abril y alcanza a trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y personal doméstico.

Dicho bono se pagará en dos cuotas iguales y consecutivas de $9.000, en mayo y junio. Desde el último jueves, mientras tanto, quienes ya tramitaron su solicitud están además en condiciones de consultar si finalmente calificaron para percibir la ayuda económica.

Ante la alta demanda de solicitudes para acceder a los dos pagos de $9.000 (en mayo y en junio), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó una nueva instancia.



Se trata de una especie de ‘fila virtual’, que le informa a la persona en qué posición está para poder ingresar a la plataforma a cargar sus datos personales.

Paso a paso cómo inscribirse:

-Ingresá en mi ANSES

Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

-Si no tenés Clave de la Seguridad Social o CUIL

Si todavía no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, creá tu clave ingresando acá. ¡Es muy fácil! Seguí los pasos y elegí una clave segura y fácil de recordar.

-Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento.

En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

-Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos

