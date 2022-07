Adrián Suar y Mirtha Legrand. Foto: NA.

Después un sinfín de idas y vueltas, Adrián Suar dijo que este martes enviaron "las correcciones del contrato" y que espera que "se termine de definir" la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión argentina. El productor sostuvo que es muy importante el regreso de la diva luego de varios meses de negociación con ElTrece.

“Yo creo que es inminente el regreso de Chiquita”, dijo Suar en comunicación con Telenoche.

“Hoy se mandaron las correcciones del contrato, seguramente le habrá llegado a la productora y esperamos que mañana a la mañana se termine de definir”, detalló.

También destacó que “de parte nuestra está todo bien”, en relación a que la posible fecha para que Legrand regrese a conducir su tradicional ciclo sea a partir de septiembre este año.

Respecto a los programas de los sábados a la noche y los domingos al mediodía, no contarán solamente con ella. Hará la co-conducción con su nieta Juana Viale.

Mirtha junto a su nieta. Foto: eltrecetv.



Habló Mirtha Legrand

"La Chiqui" también dio su versión sobre su vuelta a la TV. Fue más discreta que Suar: “No sé, no estoy al tanto”, dijo sobre las negociaciones entre Nacho Viale y El Trece.

“No sé cómo están (las negociaciones), no tengo idea de cuánto valgo. Yo tengo ganas de volver a la televisión y me gusta El Trece porque estoy muy cómoda. Son muy amorosos conmigo, tengo una gran libertad, siempre me apoyan, me alientan, tenés rating te visitan y si no tenés no te dicen nada”, agregó.

Entre tanto, Mirtha dijo que no es seguro que septiembre sea el mes en el que se de su arribo definitivo a la TV: “No está resuelto todavía”.

