Mariana Alfonzo beneficiaria de planes sociales, viralizó un video donde relataba el derecho a cobrar los planes que brinda el Gobierno. Esto repercutió en los medios de comunicación, y fue invitada al piso de "Momento D", programa conducido por Fabián Doman, para que pueda defender su postura. “Si nos pagan por estar al ‘cuete’, problema del Presidente y nuestro que queremos estar al cuete”, "gente laburante a nosotros no nos sirve", dijo la mujer, y todo llevó al enojo de Cinthia Fernández, quien no dudó en contestarle.

La mujer contó que cobra 6 mil pesos por cada hijo, una tarjeta alimentar y cuenta con el plan "Potenciar trabajo". También dijo que hace 3 meses trabajó en un comedor comunitario, y hasta el momento no volvió a ocupar un puesto.

Cinthia, panelista del programa, arremetió en vivo: “Pero nos está diciendo a todos que somos unos boludos por laburar y por luchar, y por tener la dignidad de ir a laburar por lo que queremos”, dijo visiblemente enojada.

Lejos de quedarse callada, Mariana replicó: “Si vos estás laburando y te quejás, ¿por qué laburás?”.

“Sí, yo me quejo de mantener vagos, porque vos hace cuatro años no tenés registro de trabajo”, expresó Cinthia, mientras Alfonzo contestaba que era problema suyo.

Acalorada discusión

“No, es un problema mío porque yo banco también los planes, es un problema de todos nosotros, porque si vos sos una persona que demuestra esfuerzo y le devolvés al estado con formación, con estudio, con ganas de laburar, o mismo con retribución a través de un trabajo, o si te vas a formar para intentar tener trabajo, pero no, porque vos crees que sos re capa y que nosotros somos los boludos por mantenerlos a ustedes”, replicó la panelista.

Finalmente, dijo Cinthia: “Vos crees que está buenísimo vivir así, y a mí me parece una falta de respeto. A mí y a todos. Te lo quiero decir en la cara, porque así como vos lo dijiste tan suelta de boca, me parece que es una falta de respeto porque pagamos tus planes, y yo lo pagaría feliz a una persona que tiene ganas de progresar; pero acá criamos vagos”.

