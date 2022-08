Ataque con misiles. Foto: EFE.

La cúpula militar de Yihad Islámica, la organización armada palestina, fue "neutralizada" en la Franja de Gaza, dijo el ejército israelí, tras dos días de ofensiva con bombardeos que mataron a más de 30 personas, incluyendo seis menores.

"La alta cúpula del ala militar de la Yihad Islámica en Gaza ha sido neutralizada", informó el jefe de la dirección de operaciones del ejército, Oded Basik, en un comunicado enviado.

Más de 30 personas, incluidos seis niños, han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de una nueva ola de violencia entre Israel y el grupo Jihad Islámico, indicaron el sábado las autoridades del enclave palestino.

¿Quiénes son los Yihadistas?

Nacida de un grupo estudiantil en Egipto a finales de los años 70, la Yihad Islámica Palestina -que desde la Franja de Gaza ataca a Israel- es actualmente uno de los movimientos armados más importantes de la zona y cuenta con el patrocinio de Irán.

Inspirados por la Revolución Islámica de Irán, Fathi Abd al Shikaki y Abd Al Aziz Awda, dos jóvenes gazatíes, germinaron la idea de la Yihad Islámica Palestina (YIP) mientras estudiaban en Egipto, en 1979.

Dos años más tarde, ya de regreso a Gaza, fundaron su movimiento con el objetivo de conseguir, exclusivamente a través de medios militares, un Estado palestino soberano e islámico, en todo el territorio que comprende a Israel y Palestina. Así, en 1984, empezaron sus ataques contra el Estado judío, y desde entonces se han adjudicado numerosos ataques -inclusive atentados suicidas- a través de su brazo armado, las Brigadas Al Quds.

Esta milicia ha lanzado desde Gaza miles de cohetes hacia Israel durante numerosos conflictos bélicos. En la escalada actual, que comenzó ayer, se estima que ya lanzó más de 400 proyectiles hacia distintos puntos de territorio israelí.

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), el general de división Hossein Salami, se reúne con el jefe del grupo terrorista Yihad Islámica Palestina, Ziyad Nakhaleh, en Teherán, Irán, el 6 de agosto de 2022.

En ofensivas anteriores, la Yihad Islámica se ha plegado a los ataques del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto en Gaza desde 2007 y es muy superior a la YIP tanto en cantidad de miembros, presupuesto y armamento.

Hamás, sin embargo, tiene una capacidad de actuación militar limitada ya que es responsable de la gestión de los asuntos cotidianos del empobrecido enclave, por lo que la YIP se ha convertido en la fuerza impulsora de buena parte de los ataques con cohetes contra Israel.

Bombardeo. Foto: EFE.

Protegido de Irán

Israel, que al igual que Estados Unidos, Australia, la Unión Europea y otros considera a las YIP un grupo terrorista, cree que el objetivo de esta organización es la “destrucción” de su Estado".

Según el Ejército israelí, la YIP “ha asesinado y herido a cientos de israelíes” con el financiamiento y entrenamiento militar de Irán, considerado por el Estado judío como una amenaza existencial. “Los satélites de Irán están en toda la región: en Líbano, Siria, el Sinaí, Yemen, Irak y Gaza”, aseguró hoy en una reunión con periodistas Zvika Haimovich, excomandante de la Fuerza Aérea de Israel.

Para Las Fuerzas de Defensa de Israel, la Yihad Islámica “es uno de los principales y más radicales satélites de Irán”, y si no tuviera ese apoyo, “sería realmente irrelevante”.

Erik Skare, investigador de la Universidad de Oslo y autor de un libro sobre la historia de la YIP, cree que depende de Irán para su financiación, pero no es solo un satélite, pues el movimiento palestino no ha dudado en deslindarse de Irán cuando ve amenazada su independencia o no está de acuerdo con sus acciones, explica. “No debemos subestimar a la YIP”, cuya capacidad para lanzar cohetes “ha crecido sustancialmente en las últimas décadas”, advierte Skare, al asegurar que la única forma de “debilitar significativamente” a este grupo sería “una campaña militar israelí prolongada”, que cree causaría como numerosas muertes civiles en Gaza, debido a la densidad poblacional.

La ofensiva militar entre la YIP e Israel que se desató el viernes deja hasta el momento 15 muertos palestinos, seis de los cuales fueron identificados como miembros del grupo. Uno de ellos era Taysir al Yabari, su número dos en Gaza y líder de su brazo armado en la zona norte y centro de la Franja.

Además, se han registrado ya unos 145 heridos -125 en Gaza y 120 en Israel-, e incontables daños en infraestructura producidos por los incesantes ataques en ambas direcciones que se iniciaron ayer con una “ofensiva preventiva” israelí ante lo que describieron como una “amenaza inminente” de ataque de la Yihad contra civiles.

La YIP adoptó al Islam y la Sharia como doctrina y no reconoce al Estado de Israel, al que considera la punta de lanza del proyecto colonial occidental contemporáneo. En base a esto, se enfrenta con otros grupos palestinos más moderados, como el movimiento Fatah, que gobierna en Cisjordania ocupada y cuyo líder, Mahmud Abás, aboga por solucionar el conflicto palestino-israelí a través de la división del territorio en dos Estados

La YIP, de carácter puramente militar, no participa en del proceso político. Boicoteó las elecciones palestinas de 2006 y aceptó que Hamás tomara el poder de facto en Gaza en 2007.

Si bien la base de la Yihad Islámica se encuentra en Gaza, parte de su liderazgo está radicado también en Líbano y Siria. Su actual secretario general, Ziyad al Nakhala, mantuvo ayer un encuentro con oficiales iraníes en Teherán y es uno de los hombres más buscados por el FBI.

Noticias relacionadas