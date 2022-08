Guido Süller, actor. Foto: Instagram/guido_suller.

Guido Süller fue denunciado por abuso sexual con acceso carnal por su ex pareja Federico Acosta.

Quien difundió la noticia fue el periodista Pampa Mónaco a través de sus redes sociales. “#Ahora denunciaron penalmente a Guido Süller por abuso sexual con acceso carnal. Federico Acosta, quien hasta hace poco se presentaba como pareja del mediático hizo la denuncia esta mañana en Escobar”, escribió el panelista de Nosotros a la Mañana en su cuenta de Twitter.

También compartió una foto donde se puede ver a Federico Acosta junto a su abogado, con un papel en la mano donde ya estaba realizada la denuncia.

“Así llegaba el denunciante junto a su abogado a la fiscalía de Escobar", escribió Pampa en su twitt.

La denuncia a Guido. Foto: Twitter/pampamonaco.

Federico Acosta junto a su abogado. Foto: Twitter/pampamonaco

El romance entre Guido y Federico

En una entrevista con Instrusos, el joven recordó como conoció a Guido Süller: "Empezamos a hablar por Instagram", contó.

Y también detalló que no tenía ni idea sobre la vida del mediático. "Lo tuve que buscar en Google". La primera cita entre ellos fue por impulso de Federico. "Un día le dije de vernos y me dijo que sí", sentenció.

Actualmente, Federico tiene muchos trabajos para poder llegar a fin de mes. "Soy barbero, mozo y bachero", contó.

Y respecto a la separación entre ellos, comentó: "Pasé muchas cosas. Vi violencia y cosas re feas, pero me hace mal y no quiero ponerme a llorar".

Guido Süller junto a Federico. Foto: captura elnueve.

Respecto a su vida personal, el joven de 22 años reveló que quiere participar en Gran Hermano para poder ayudar a su familia. "Me gustaría entrar al reality para vivir la experiencia, pero más que nada por el premio. Quiero ayudar a mi familia. Quiero que tengan una casa mejor".

En aquella charla, la ex pareja de Süller detalló su dramática historia de vida: "Nosotros no teníamos donde quedarnos, andamos deambulando por todos lados. Estábamos en un terreno que habíamos agarrado. El vecino nos prendió fuego la casa y mi papá me salvó", expresó.

Y para finalizar el relato, añadió que él y su familia tuvieron que vivir en la calle por un tiempo. "Tuvimos que dormir abajo de un puente porque mis padres no querían pedir ayuda", detalló.

