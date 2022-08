Guido Süller y Federico Acosta. Foto: Instagram/fedeacostta.

Guido Süller se defendió de la grave denuncia de abuso sexual con acceso carnal, que le hizo su exnovio Federico Acosta.

Según el mediático, los hechos lo tomaron por sorpresa y dijo que su ex “busca fama” y que no sabía que “dormía con el enemigo”.

Süller en conversación con Jorge Rial se defendió de las acusaciones, y sostuvo: “Estoy totalmente sorprendido, no pasó nada, fue una discusión normal de pareja nada más. Y desemboca en algo tan grave como una denuncia que es excarcelable de 8 a 20 años. Una locura total, todo basado en mentiras absolutas”.

Y luego siguió: “Jamás en la vida haría algo así, el sexo tiene que ser consensuado. Tenía 18 años, siempre quiso ser famoso, me volvió loco para que lo lleve a la tele. Hasta fui hace poco a Intrusos con él porque quería entrar a Gran Hermano”.

Y con tono sorprendido expresó: “Dormíamos juntos, o sea yo dormía con el enemigo. Me ayudaba acá en casa con las cenas que armo, como bachero. Yo sabía que tarde o temprano me iba a abandonar, le gusta la noche, algunos excesos... dicho y hecho, un día vino y me dijo que el finde no venía porque se iba a un boliche”.

Para finalizar, Guido contó: “Nosotros nos peleábamos bastante, y cuando me dejó en banda fue lo último que hablamos, hace 10 días. Le hubiese encantado hacer una recorrida mediática por todos los canales de TV, victimizándose. Es ridículo su testimonio”.

Federico Acosta se defendió en redes

La expareja de Guido recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un descargo y aclarar la situación: “Quería aclarar que lo que conté y estoy haciendo es algo que pasó hace tiempo, no es actual, yo estoy bien, solo estoy triste porque me animé a contar después de tanto tiempo. Por ahora prefiero hacer todo más privado”, escribió el joven.

El descargo de Federico Acosta. Foto: captura Instagram/fedeacostta.

“Si bien pensaba compartirles todo lo que me pasó, lo razone bien y quiero que sea lo más privado que pueda. Quiero hacer una vida normal como acostumbraba, tener paz mental y estar feliz con las personas que amo”, concluyó.

