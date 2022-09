Batalla campal en Córdoba. Foto: captura video.

La comisaría de Malagueño, en Córdoba, fue escenario de una verdadera batalla campal. Todo comenzó con una discusión entre inspectores y conductores por una infracción de tránsito que terminó en una feroz pelea.

Un testigo dejó grabada la violenta secuencia que terminó con la intervención de la fiscalía de Villa Carlos Paz. El suceso comenzó en el estacionamiento de la seccional de la zona.

Allí se pueden ver a los agentes con palos en las manos, golpeando a los vecinos. Tampoco faltaron las piñas y piedras, incluso con algunos ya en el piso las agresiones no paraban.

Your browser does not support the video element.

A uno de los inspectores se lo ve con un papel en la mano, se cree que es la infracción que desencadenó la violencia.

Desde la departamental Santa Marta informaron que “hubo una pelea entre municipales y vecinos y solicitaron la colaboración policial. Un adicional de los municipales hizo cesar la acción y aprehendió a dos hermanos que fueron fichados, se les tomó declaración y después recuperaron la libertad”.

Violencia en Don Torcuato

En las últimas horas se viralizó una pelea que se desató en medio de la calle, en la localidad de Don Torcuato. Eran tres hombres, un colectivero y dos ocupantes de un vehículo. El caos llegó tras la discusión por una maniobra de tránsito.

Todo sucedió el lunes, pero este martes se hizo viral. De acuerdo a algunos testimonios, la pelea empezó porque el automovilista quería pasar al colectivo a toda costa. Aparentemente, ante esto, habría habido un roce entre ambos vehículos.

Noticias relacionadas