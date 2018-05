VIDEO VIRAL: mujer creyó comprar el perro de sus sueños y se llevó la peor sorpresa

Una mujer decidió comprar un perrito y pago alrededor de 140 libras (120 mil dólares) por un cachorro de raza “japanese spitz”. Luego que la mascota comenzó a crecer, su dueña notó una tremenda sorpresa cuando comenzó a tener serios problemas para alimentarlo.

La joven preocupada pidió ayuda un veterinario de un zoológico quien le dio una grave noticia, el animal que había adquirido en la tienda de mascotas en China, en realidad era un zorro.

Uno de los especialistas confirmó que el animal que la mujer había adquirido era un zorro doméstico, y esa especie llegaba a medir hasta 30 centímetros de alto. La mujer debió de entregar a su “cachorro” al zoológico.