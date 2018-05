VIDEO VIRAL: muñeca poseída causa terror en la población

En las redes sociales se habla de un supuesto hecho paranormal, que se volvió viral en YouTube.

De acuerdo a un video subido en Cusco, la muñeca tiene en pánico a los habitantes que aseguran que se encuentra "poseída".

"Gracias por despertarme", dice la muñeca ante las caras de extrañeza y susto de las personas que están alrededor. Segundos después, ella mueve la cabeza alarmando aún más a los presentes.

El registro a sido visto por más de 100 mil personas recordando otro caso ocurrido hace unos días atrás, el cual también fue apuntado por la prensa como una "Anabelle peruana".