Video viral: brutal golpiza de policía a chica en la playa

Un video en el que se observa a un policía dando una salvaje golpiza a una joven estadounidense ha causado gran polémica entre los usuarios de redes sociales.

Emily Weinman, de 20 años, oriunda de Filadelfia, fue arrestada el sábado y acusada de asalto agravado a un oficial de la policía, asalto agravado por escupir fluidos corporales a un agente de policía, conducta desordenada, resistencia al arresto, obstrucción y posesión de alcohol por ser menor de edad.

Weinman les dijo a que deberían estar capturando delincuentes en vez de perseguir niños, es en ese momento cuando uno de los agentes le dijo que quedaba arrestada.

“Me dijo que me estaba arrestando y comenzó a acercarse a mí para ponerme esposas”, agregó la víctima.

“Tropecé y caí, luego el policía me tiró al suelo y me golpeó la cabeza contra la arena”, narró.

“Me desmayé y luché de cualquier manera posible tratando de levantarme y alejarlo de mí. Fue entonces cuando me golpeó en la cabeza, con su brazo alrededor de mi cuello. Me golpeó en la cabeza”, sostuvo.