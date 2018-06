VIDEO viral: adolescente "fuera de control" destroza tres autos en un segundo

Se suponía que todo debía funcionar de maravillas en el apacible vecindario. Pero algo, definitivamente, salió mal.

Nadie esperaba que por las tranquilas callecitas de un barrio estadounidense, un adolescente "fuera de control" se subiera al auto de su padre y terminara provocando un auténtico desastre.

Todo indica que, pese a sus deseos y sus ganas, no sabía manejar muy bien. O al menos le faltaba algo de práctica...

Es que estando al volante del auto no pudo evitar una impresionante colisión que derivó en una choque múltiple con otros autos que estaban perfectamente estacionados.

Las imágenes del espectacular accidente quedaron captadas por cámaras de seguridad de una de las viviendas cercanas.

Pudo haber sido mucho peor de lo que finalmente resultó.