Video viral: tiró el televisor por la ventana tras la derrota de Argentina en el Mundial

Un hincha argentino tiró su televisor desde el balcón de su casa en Córdoba tras la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018, luego de la derrota ante Francia.

El insólito hecho fue grabado con la cámara de un teléfono celular, publicado en YouTube y viralizado en las redes sociales en cuestión de minutos.

El artefacto impactó contra el suelo y quedó destrozado en medio de la calle. Afortunadamente, la calle estaba desierta y no se registraron heridos.

"La p... que los parió", se escucha gritar al sujeto, que inmediatamente lanzó el aparato por la ventana.

Mirá el video a continuación: