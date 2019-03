Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram videos de su duro entrenamiento que deja ver su escultural figura, muy tonificada por la actividad física.

Los video fueron compartidos por InstaStory donde deslumbra con su cuerpo y se encarga de mantener el físico.

Mediante su cuenta personal de Instagram, donde tiene en total 5.4 millones de seguidores, la finalista del Bailando 2018, publica a diario postales de su vida diaria donde muchas veces sorprende con su lomazo.

La actriz dejó la polémica con su ex y padre de su hijo, Daniel Osvaldo, para enfocarse en su salud física y deleitar a sus seguidores.