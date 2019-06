El presidente Mauricio Macri encabezó en Rosario un acto en conmemoración del Día de la Bandera, que se realizará en un club de la ciudad en lugar del tradicional Monumento, y sin la presencia del gobernador Miguel Lifschitz ni de la intendenta Mónica Fein.



El presidente apuntó esta mañana contra los líderes del gremio de Camioneros, Hugo y Pablo Moyano, y afirmó que por sus "privilegios acumulados de forma ilegal", la Argentina posee el "costo de transporte más alto de la región" y eso produce "desempleo".



En el acto oficial por el Día de la Bandera y después de que se conociera el aumento del desempleo en el país, el mandatario salió a cuestionar a los referentes sindicales y sostuvo que forman parte de "la patota del transporte", que provoca que "la Argentina tenga el costo más alto de la región".

"Y esto no es porque somos un país grande, porque lo somos, sino que es producto de privilegios acumulados en forma ilegal, arbitraria, por el señor Hugo Moyano y por Pablo Moyano, que llegan a tener el costo de camión más alto de la región", se quejó el jefe de Estado, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la intendenta de Rosario, la socialista Mónica Fein.

La actividad no contó con la participación del gobernador Miguel Lifschitz ni de la intendenta Mónica Fein, quienes realizan más temprano el tradicional izamiento de la bandera en el histórico monumento, añadieron los voceros.

De esta forma, el mandatario no estará en las actividades que tradicionalmente se realizan en esta jornada en el Monumento a la Bandera y que incluyen el habitual izamiento, que encabezarán Lifschitz y Fein.

Durante la jornada también estará en Rosario la ex presidenta Cristina Kirchner, quien presentará en la ciudad su libro "Sinceramente" en un acto que hará a las 17:00.