Robo al ex intendente de Quilmes, Francisco "Barba" Gutiérrez

El ex intendente de Quilmes Francisco "Barba" Gutiérrez fue asaltado en la puerta de su casa en ese partido del sur del Conurbano bonaerense, al tiempo que su esposa observaba el hecho por las cámaras de seguridad.

El dirigente del PJ bonaerense llegó a la puerta de su casa alrededor de las 22:30 y fue interceptado por un grupo de cuatro delincuentes a bordo de un auto mientras se disponía a entrar a su casa junto a su hijo, con quien había ido a ver el partido que Boca jugó en la Bombonera contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Duró 30 segundos. Fue todo muy rápido. No hubo golpes, pero sí tensión. Nos amenazaron a los dos con armas", contó el ex jefe comunal.

Gutiérrez, quien perdió las elecciones internas del Frente de Todos en Quilmes frente a la diputada nacional de La Cámpora Mayra Mendoza, contó que a su hijo le robaron la mochila de la escuela, así como a él le llevaron el teléfono celular y "algo de plata".

"Pasamos un momento feo. Por suerte no hubo heridos ni nada y se fueron rápido", insistió.

El ex intendente también contó que durante el robo su esposa "estaba mirando por la cámara" de seguridad ubicada en la puerta del domicilio familiar.